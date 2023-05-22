ارتياح بين طلاب الإعدادية بكفر الشيخ فى آخر أيام الامتحانات..ويؤكدون: ختامها مسك

كفر الشيخ - محمد سليمان

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، عن ارتياحهم لسهولة امتحان الدراسات الاجتماعية، واصفين نهاية الامتحانات بختامها مسك، لسهولة الامتحان متمنين سرعة استخراج النتيجة.

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقى الغرفة أى شكاوى أو مخالفات.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى 63 ألفا و308 طلاب وطالبات بالصف الثالث الإعدادى، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وجاء امتحان الدراسات الاجتماعية فى مستوى الطالب المتوسط.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كل اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومى عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.