إصابة طفل إثر تناوله مبيد حشرى بالخطأ فى الشرقية

واستقبل مستشفى ديرب نجم المركزى" ف إ " 14 عاما مقيم الهوابر نطاق مركز ديرب نجم، مصابا بحالة إعياء وهبوط وغثيان، نتيجة تناول مبيد حشرى المنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم.

أصيب طفل بضيق التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مبيد حشرى بطريق الخطأ، داخل منزله نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وتم نقله إلى مستشفى ديرب نجم المركزى لتقديم الإسعافات الأولية له.

فيما أصيب 6 من عمال المعمار بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع بطريق " بلبيس- السلام" أمام المظلات نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - السلام" أمام المظلات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 من عمال المعمار من منيا القمح، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.