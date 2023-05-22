إحالة عاطل هارب من 20 سنة سجنا إلى إدارة تنفيذ الأحكام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة بإحالة عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره لصدور أحكام قضائية عليه فى قضيتين بالحبس لمدة 20 سنة، وذلك أثناء تواجده بمحطة مصر في منطقة الأزبكية رمسيس، الي إدارة تنفيذ الاحكام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين بالحبس لمدة 20 سنة، حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.