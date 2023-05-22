وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارب، كان في استقبال مودي - الذي يعد أول رئيس وزراء هندي يزور الدولة الجزرية - قادما من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.



ومن المقرر أن يعقد مودي محادثات ثنائية مع مارب ويلتقي بالحاكم العام بابوا غينيا الجديدة، بوب دادي، كما ستشهد القمة مشاركة 14 قائدا للدول المكونة للمنتدى، من بينها جزر كوك وفيجي وكيريباتي وجمهورية جزر مارشال وميكرونيزيا وناورو ونيوي وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونجا وتوفالو وفانواتو.