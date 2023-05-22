بموجب هذه الشراكة، ستوفر المفوضية للهلال الأحمر المصري أكثر من مليوني زجاجة مياه ومستلزمات نظافة وصحة شخصية لـ150 ألف شخص ليتم توزيعها على القادمين من السودان من جميع الجنسيات بما فيهم المصريين العائدين، فضلا عن التكفل بنقل الأشخاص الأكثر احتياجا الذين لا يستطيعون دفع تكاليف نقلهم من الحدود إلى المدن المختلفة. كما تتضمن الاتفاقية ميزانية لمساعدة الحالات الطبية التي تعاني من أمراض مزمنة أو مشاكل طبية جراء الرحلة الطويلة من السودان حتى الحدود المصرية.



وقد تواجدت المفوضية مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة لتوفير الدعم السريع والمنقذ للحياة على الحدود المصرية منذ اليوم الأول من اندلاع النزاع المسلح في السودان منتصف شهر أبريل الماضي من خلال الهلال الأحمر المصري لدعم استجابتهم للأزمة السودانية، من خلال زيادة الدعم المقدم من جهتهم وشمل هذا توفير المياه، والغذاء، والمراحيض المتنقلة، ومستلزمات النظافة والصحة الشخصية، والمستلزمات الطبية، والدعم الطبي والنفسي.



وقد قدرت الحكومة المصرية دخول ما يقرب من 113 ألف شخص منهم حوالي 107 ألف سوداني لأراضيها من خلال معابر أرقين وقسطل الحدوديين حتى 17 مايو.



وتقوم المفوضية بتسجيل كل من يرغب بالتماس اللجوء في مصر ليتمتع بالحماية الدولية وليستفيد من مجموعة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة المصرية والمفوضية وشركاء المفوضية التنفيذيين والتي تغطي خدمات التعليم والصحة والحماية.