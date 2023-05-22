أفضل 7 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة للوقاية من السكر والزهايمر

كتب – حسام الشقويرى

مضادات الأكسدة هى المواد التى تمنع أو تؤخر تلف الخلايا الناجم عن مركبات تسمى الجذور الحرة، وهى عبارة عن مركبات شديدة التفاعل، يمكنها إتلاف الخلايا وتؤدى للإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان والسكرى ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وغير ذلك، وفقا لما نشره موقع health

ولزيادة تناول مضادات الأكسدة بشكل عام اتبع نظامًا غذائيًا يحتوى على مجموعة كبيرة من النباتات، بما فى ذلك الخضروات والفواكه والمكسرات والفطريات والحبوب الكاملة والبقوليات والأعشاب والتوابل، وحتى الزهور الصالحة للأكل.

أهم مصادر مضادات الأكسدة وكيف تفيد صحتك

1 - تفاح



تظهر الأبحاث أن تناول التفاح ومنتجاته يساعد فى الحماية من السرطان وأمراض القلب والربو ومرض الزهايمر، ويرتبط التفاح أيضًا بتحسين النتائج المتعلقة بمرض السكر وإدارة الوزن وصحة العظام والرئة والأمعاء، من المحتمل أن يكون هذا بسبب مادة البوليفينول في التفاح، وهي المركبات المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها التفاح.

2- أفوكادو



بالإضافة إلى الدهون الجيدة، فإن الأفوكادو غنى بمضادات الأكسدة التى تحتوى على مادة البوليفينول.

3 - التوت



التوت هو قوى مضادة للأكسدة، لأنه يحتوي على عدة أنواع من مضادات الأكسدة المرتبطة بالحماية من أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر والاضطرابات الأخرى. وتشير الدراسات إلى أن التوت مثل الفراولة والعنب البري يرفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم وله آثار إيجابية على الالتهابات ووظائف المخ والصحة العقلية.

4 - كاكاو



الكاكاو غني بمضادات الأكسدة البوليفينول، مثل الفلافانول، بالإضافة إلى التأثيرات المضادة للالتهابات، فإن بوليفينول الكاكاو له تأثير إيجابي على ميكروبات الأمعاء. يعزز البوليفينول الكاكاو نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة ، مثل Lactobacillus و Bifidobacterium ، ويقلل من عدد مسببات الأمراض ، مثل Clostridium perfringens ، ويعزز استجابة الجسم المناعية.

5 - الخضروات



الخضروات التي تشمل الملفوف والبروكلي والقرنبيط واللفت وبراعم بروكسل ، غنية بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الكاروتينات المختلفة (بيتا كاروتين ، لوتين ، وزياكسانثين) ، الفلافونويد ، الأنثوسيانين ، والتربين. يرتبط استهلاك هذه الخضروات بشدة بالحماية من السرطان وإبطاء نمو السرطان.

6 - شاي أخضر



من المعروف أن مادة الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة الرئيسية فى الشاي الأخضر، وقائية ضد عدد من أنواع السرطان، بما فى ذلك سرطان الرئة والثدي والمريء والمعدة والكبد والبنكرياس والبروستاتا، لقد ثبت أيضًا أن لها تأثيرات مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للشيخوخة وخفض ضغط الدم.

7 - المشروم



يحتوي المشروم على مجموعة من مضادات الأكسدة، والتي ثبت أنها تقي من الشيخوخة وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وتعتبر من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات.