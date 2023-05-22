تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد داخل المدارس وتقسيمها على أيام

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لجميع مراحل صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي ستعلن بشكل موحد على مستوى المحافظة داخل المدارس خلال أيام.

 