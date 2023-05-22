نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الزراعة الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 102 مليون دولار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

المدارس تعلن وصول أرقام جلوس الثانوية العامة وتوجه الطلاب بسرعة استلامها

أعلنت المدارس الثانوية وصول أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة ، حيث طالبت المدارس طلاب الثانوية سرعة الحضور للمدارس لاستلام أرقام جلوسهم. وزير الصحة: الدهون المتحولة تتسبب فى 17 مليون وفاة سنويا على مستوى العالم قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن الدهون المتحولة هي سبب رئيسي لـ أكثر من 17 مليون حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم، وتابع تتسبب الدهون في زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية. وزير الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار خلال أسبوع أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023. وزير الصناعة والتجارة: مصر تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمارات مع مسقط أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن مصر تهدف لزيادة وتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات مع مسقط؛ من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف؛ والحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة التسهيلات التى تساعد على دعم تلك الرؤية. صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع "عمان" أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعلاقات الودية التاريخية التى تربط مصر وسلطنة عمان، والتى تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها. تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد داخل المدارس وتقسيمها على أيام كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لجميع مراحل صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي ستعلن بشكل موحد على مستوى المحافظة داخل المدارس خلال أيام. الزراعة: "بنبيع كيلو اللحم البلدى بـ225 جنيها وانزلوا اشتروا واتأكدوا بنفسكم" أكد علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الزراعة، أن مصر تمتلك حوالى 7.5 مليون ثروة حيوانية منهم حوالي 4.5 مليون من الأبقار والماشية، و3 مليون من الأغنام والماعز.

أسعار الذهب اليوم الاثنين تسجل 2400 جنيه للجرام بالسوق المصرى

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين عقب تحرك ملحوظ في الأسواق مطلع الأسبوع وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2400 جنيه للجرام، عقب عودة الطلب للارتفاع محددا على المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2400 جنيه.



عيار 18 يسجل 2057 جنيها.



عيار 24 يسجل 2743 جنيها.



الجنيه الذهب 19200 جنيه. أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2400 جنيه.عيار 18 يسجل 2057 جنيها.عيار 24 يسجل 2743 جنيها.الجنيه الذهب 19200 جنيه.

الأرصاد: الطقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 42 درجة