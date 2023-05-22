أخبار البورصة اليوم الإثنين 22-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 22-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وبلتون المالية القابضة، والعبوات الطبية، وأم بي للهندسة، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 706 ملايين ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.68%، والعرب على 5.47%، واستحوذت المؤسسات على 26.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 173.6 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، 59 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 19965 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 7011 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 3938 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 157.8 ألف سهم، 800 ألف سهم، 16.9 ألف سهم، 597.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 4.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وبيرميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 125 ألف سهم، 471.6 ألف سهم، 8555 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 2400 سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 150 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.89%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، صافي ربح عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس عام 2023 بلغ 563.9 مليون جنيه بمعدل نمو 86.8%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع متوسط حجم الاستخدامات ومصادر الأموال من ودائع العملاء مما كان له أثر إيجابي على صافي الدخل من العائد، وارتفاع معدل هامش الفائدة بين الأصول المدرة للأرباح والالتزامات ذات العائد، وزيادة سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي خلال 2022 بمعدل 8%، وأثر ذلك على هامش الفائدة وما ترتب عليه ارتفاع صافي الدخل من العائد.

وبلغ صافي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات 105.1 مليار جنيه في 31 مارس عام 2023 بنسبة نمو 6.9%، وبلغت قيمة صافي القروض والتسهيلات والخصم للعملاء والبنوك مقدار 50.5 مليار جنيه بمعدل 17.1%، وبلغت قيمة ودائع العملاء 80 مليار جنيه بمعدل 10%.

وحققت شركة مصر للأسمنت-قنا، مبيعات بلغت 906 ملايين جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بمعدل نمو سنوي 36%، وبلغ صافي أرباح التشغيل 178 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 15%.

الأولى للاستثمار

قالت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، إن مجلس الإدارة وافق على قبول العرض الفني والمالي، والموافقة على تكليف شركة ركويزا للاستشارات المالية لإعداد الخطط المستقبلية والقيمة العادلة للسهم بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وفقًا لما تسفر عنه الدراسة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.