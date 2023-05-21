اليوم السابع
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10 قتلى بإطلاق نار خلال سباق سيارات فى المكسيك

الأحد، 21 مايو 2023 11:36 ص
10 قتلى بإطلاق نار خلال سباق سيارات فى المكسيك شرطة المكسيك - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي ما لا يقل عن 10 من المشاركين في سباق سيارات مصرعهم وأصيب 9 آخرون، بإطلاق نار بولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

ونقلت وسائل إعلام عن سلطات بلدية إنسينادا، أن هجوما مسلحا في منطقة سان فيسنتي استهدف مشاركين في رالي يعرف باسم "كاشانيازو"، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ووفاة 10 أشخاص.

وذكرت السلطات أن سيارة رمادية حديثة الطراز وصلت إلى المنطقة الموجودة في الطريق السريع ترانسبينيسولار عند الكيلومتر 90 في منطقة سان فيسنتي، ونزل منها أشخاص بدأوا في إطلاق النار بأسلحة طويلة على المتسابقين الذين كانوا متوقفين عند محطة وقود.

ولم يعرف على الفور أسباب الهجوم وهويات الضحايا، وفتحت السلطات والأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

 


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