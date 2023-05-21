‫21 مايو الاحتفال باليوم العالمى للشاى.. اعرف قصة اكتشاف المشروب الأكثر استهلاكا

كتبت أسماء نصار

يحتفل العالم فى 21 مايو من كل عام باليوم العالمى للشاى وهو المشروب الأكثر استهلاكا عالميا بعد الماء، حيث تم اكتشافه صدفة منذ قرابة 5000 عام بالصين، عندما كان الإمبراطور الصينى شين يونج يغلى الماء فى ظل شجيرة الشاى وسقطت ورقة فى الوعاء فتغير لون الوعاء، وأصبح له رائحة ذكية فتناول الإمبراطور المشروب ووقع الإمبراطور فى حب هذا المشروب، وهكذا أصبح الشاى ذا مكانة رفيعة ومشروبًا شائعًا فى الثقافة الصينية وانتشرت مزارع الشاى فى جميع أنحاء الصين، حيث إن أشجاره تتميز بأنها مستديمة الخضرة وتحتاج إلى طقس حار رطب.



يشار إلى أن الشاى كان يشرب في الصين في بداية الأمر على أنه علاج لتأثيره المهدئ للأعصاب وتعتبر الصين أكبر دوله مستهلكه للشاى.



ويتم انتاج الشاي الأخضر عن طريق معالجة اورق الشاي بالتسخين على درجة حرارة لا تسمح بتغير لونه الأخضر مما يؤدى الى انخفاض نسبه الكافيين والحفاظ على مضادات الأكسدة المفيدة لصحه الانسان و الشاي الأحمر يتم تجهيزه عن طريق معالجته بالتخمير والتعرض بعد ذلك لدرجه حرارة مرتفعة تسمح بتأكسده مما يؤدى الى انخفاض مضادات الأكسدة بدرجه كبيره وارتفاع نسبه الكافين.

أما الشاى الأخضر فهو أكثر فائدة من الأحمر نتيجة ارتفاع مضادات الأكسدة فى الشاى الأخضر عن الشاى الاحمر و الشاى الأخضر يحتوى على مضادات اكسده اعلى من الخضر والفاكهة وفى العموم الشاى يقلل من نسبه الكوليسترول الضار فى الدم كما انه يقلل من نسبه السكر لو بدون سكر كما انه يحافظ على صحة القلب ولا يفضل شرب الشاى ليلا حتى لا يسبب ارق.



وكثرة تناول الشاى تؤدى إلى اصفرار الاسنان والإصابة بالأنيميا والامساك كما انه يمكن أن يكون سبب لزيادة الوزن والإصابة بالسكر وكثرة الالتهابات بالجسم اذا تم اضافة السكر بكميات كبيره اكثر من معلقتين فى كوب الشاى علما بان الشاى بدون سكر اكثر فائدة.



و المقدار المناسب من الشاى لا يتجاوز 6 اكواب حيث يحتوى الكوب الواحد على حوالى 60 مليجرام كافين ويجب الا يزيد المتناول فى اليوم من الكافين عن 400 مليجرام كتوصيات منظمه الصحة العالمية و لا يفضل شرب الشاى قبل مرور ساعة من تناول الطعام حتى لا يؤثر على كفاءة امتصاص الحديد الموجود بالطعام بسبب وجود حامض التينك فى الشاي



و الشاى الكشرى أفضل من الشاى المغلى بسبب أن الشاى المغلى يفقد اغلب مضادات الأكسدة و الشاى السائب أفضل من الشاى الفتلة بسب المواد المستخدمة فى تصنيع فتله الشاى وكيس الشاى قد تتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة.



و الشاى باللبن مشروب صباحى معتمد لأغلب المصريين لكنه معدوم الفائدة بسبب أن بروتينات اللبن ترتبط مع حامض التنيك فيتم خسارة حامض التنيك المفيد لصحة القلب كما أن حامض التنيك يعمل على ترسب الكالسيوم الموجود فى اللبن فتقل استفادة الجسم به.