اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية السورى يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسى بدمشق

الأحد، 21 مايو 2023 03:48 م
وزير الخارجية السورى يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسى بدمشق وزير الخارجية السورى فيصل المقداد
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، نسخة من أوراق اعتماد السفير محمد المهذبي، سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

نقلت ذلك وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، وفقا لبيان وزارة الخارجية السورية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلّم يوم 27 أبريل الماضي أوراق اعتماد محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى سوريا لينهي بذلك سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية والتي امتدت لأكثر من 11 عاما.

 


سوريا

تونس

وزير الخارجية السورى

سفير تونس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة