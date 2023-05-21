من تحسين المزاج إلى صحة القلب.. 5 فوائد للخيط الذهبى "الزعفران"

كتبت ميرفت رشاد

الزعفران هو أحد أغلى التوابل في العالم، تم استخدام مستخلص الزعفران لعلاج مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ومن المعروف أن له خصائص صحية معززة وشفائية، بعض المشاكل الصحية المعروفة بمكافحتها هي مشاكل الدورة الشهرية ومشاكل المعدة والقرحة، وإليك بعض الفوائد الصحية، وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla".

القيمة الغذائية للزعفران

يحتوي الزعفران على كمية كبيرة من المركبات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة، بعض هذه المركبات هي كروسيتين، كيمبرانول، كروسين، سافرانال، إنه غني بالمغذيات مما يجعله مفضلًا للعديد من المشكلات الصحية.

الفوائد الصحية للزعفران

1. خصائص مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة الموجودة في الزعفران تحمي خلاياك من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، هذه واحدة من الفوائد الصحية الأساسية للزعفران، تساعد مضادات الأكسدة في محاربة تلف الخلايا، أظهرت الأبحاث أيضًا أن مضادات الأكسدة الموجودة في الزعفران قد تكون مفيدة للدماغ والجهاز العصبي، قد تساعد مضادات الأكسدة مثل الكروسين في مستخلص الزعفران في تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم.

2. يحسن المزاج ويساعد في علاج أعراض الاكتئاب

الزعفران له خصائص تعزز الحالة المزاجية، أظهر بحث نُشر في مجلة العلوم السلوكية والدماغية أن مستخلص الزعفران لعب دورًا في زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ دون التأثير على الهرمونات الأخرى مثل السيروتونين.

3. خصائص مكافحة السرطان

من المعروف أن الجذور الحرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمراض المزمنة مثل السرطان، الزعفران غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تساعد على تحييد الجذور الحرة ، مركبات الفلافونويد هي مواد كيميائية تساعد النباتات على حماية نفسها من الأمراض والفطريات.

4. يساعد في أعراض الدورة الشهرية

متلازمة ما قبل الحيض هي مصطلح يستخدم لوصف الأعراض النفسية والجسدية والعاطفية التي تعاني منها المرأة قبل بدء الدورة الشهرية، قد يكون الزعفران فعالاً في التعامل مع أعراض المتلازمة السابقة للحيض.

5. جيد لصحة القلب

يحتوي الزعفران على مجموعة متنوعة من المكونات الكيميائية وقد يساعد بعضها في خفض ضغط الدم ، مما يوفر لك بدوره الحماية من أمراض القلب، أظهرت مراجعة منهجية للدراسات التي أجريت على الفئران أن الزعفران يساعد في خفض ضغط الدم، كان فعالًا في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول ، يُعتقد أن الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الزعفران قد تلعب دورًا في مساعدته كعامل وقائي لأمراض القلب.