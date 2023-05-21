اليوم السابع
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مركز للتدريب ونقل تكنولوجيا المخلفات بالتعاون بين البيئة وكوريا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 مايو 2023 10:56 ص
مركز للتدريب ونقل تكنولوجيا المخلفات بالتعاون بين البيئة وكوريا.. اعرف التفاصيل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دولة كوريا الجنوبية تقدم الدعم المستمر لقطاع المخلفات في مصر، وتم  انشاء مركز خاص بالتدريب ونقل تكنولوجيا في مجال المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أن الجانب الكورى  يقدم جهود فى التدريب في مجال الاقتصاد الدوار، وهو الملف الذي أصبح ضمن الأولويات الوطنية التي تضعها الدولة في مختلف المجالات،  كالصناعة الخضراء وإعادة تدوير المياه وإعادة الاستفادة من المخلفات الزراعية وغيرها.

وشددت وزيرة البيئة، على أنه طبقا للتقارير الدولية فأن نصيب قطاع المخلفات يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى عمليات تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن ونقل التكنولوجيا والجمع والنقل من28 مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى 2050

يذكر أن الدولة المصرية تحرص  على اشراك القطاع غير الرسمى فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتسعى لمساعدته فى توفيق أوضاعه، من أجل توفير فرص عمل خضراء، وكذلك إتاحة حياه كريمة لهذا القطاع، حيث تم وضعهم تحت المظلة التأمينية،  بعد توفير مسميات وظيفية تدرج في الرقم القومى، وتقديم كافة سبل الدعم.


المخلفات

إعادة التدوير

عمالة موسمية

تقنين اوضاع

تغير مناخى



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