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محلل سياسي عُماني لـ"اليوم السابع": متفائلون بنتائج مثمرة لزيارة السلطان هيثم إلى مصر

الأحد، 21 مايو 2023 02:22 م
محلل سياسي عُماني لـ"اليوم السابع": متفائلون بنتائج مثمرة لزيارة السلطان هيثم إلى مصر الدكتور أحمد بن سالم باتميره الكاتب والمحلل المختص في الشؤون العربية بسلطنة عمان
إيمان حنا

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أكد الدكتور أحمد بن سالم باتميره الكاتب والمحلل المختص في الشؤون العربية بسلطنة عمان، ان زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر، تعد من الزيارات الهامة خاصة أنها تستمد قوتها من العلاقات العُمانية المصرية التاريخية الوثيقة ، كما أن الشعبين تربطهم علاقات أخوة وعادات مشتركة.
 
وأشار باتميره، في تصريح لـ" اليوم السابع"، إلى أن الزيارة ستسهم في توطيد وتوثيق هذه العلاقات الطيبة والتاريخية وتكون نتائجها مثمرة على الشعبين الشقيقين والبلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة أن مايربط عمان ومصر من علاقة متميزة واليوم تتجدد هذه العلاقة بزيارة تاريخية، مؤكدا :"نحن متفائلون بهذه الزيارة التاريخية ونتائجها وما تتمخض عنها من اتفاقيات ومذكرات تسهم في رفع المستوي الاقتصادي بين البلدين الشقيقين".
 
وأوضح الدكتور أحمد بن سالم باتميره ، أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي بعد القمة العربية 32 في جدة وهي فرصة لتبادل وجهات النظر على أعلى المستويات بين قيادتي البلدين، فما يجمع ما بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية من علاقات طيبة ووثيقة وتاريخية، يجعلنا نتفاءل بأن المحادثات بين جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستضيف لبنة أخرى إلى صرح هذه العلاقات القوية، حيث يحرص البلدان على تمتين عرى هذه الصداقة بما يلبي تطلعاتهما المشتركة في مختلف المجالات.
 
واستطرد قائلا : إن القاهرة  ومسقط تسعيان وبعد مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما، لذا يتوقع أن تُركز زيارة جلالة السلطان المعظم لمصر على الشقّ الاقتصادي والاستثماري وتطويرها في المجالات كافة. 
 
 

زيارة سلطان عمان لمصر

مصر وعمان

اخبار مصر

زيارة السلطان هيثم إلى مصر



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