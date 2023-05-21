"كاراتيه الشرقية" يحصد 3 ألقاب فى بطولة مصر بالأقصر .. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصد منتخب الشرقية الأول للكاراتيه المركز الثانى كومتيه والثالث كاتا رحال والمركز الثالث سيدات فى بطولة كأس مصر للكبار المقامة بمدينة الأقصر، فى الفترة من 29 الى 31 أبريل الماضى للعام الحالى 2023 والتى شارك فيها منتخبات الكاراتيه فى جميع محافظات مصر.

وقال الكابتن أحمد وهدان رئيس جهاز منتخبات الشرقية للكاراتيه إن الفريق الأول للرجال والآنسات فوق 18 سنة المشارك فى البطولة، أبهر الحضور بأدائه الرائع لاحتوائه على عدد من اللاعبين الدوليين ولاعبى منتخب مصر للكاراتيه.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن البطولة تعد من أنجح البطولات التى شهدتها مصر بما شهدته من منافسات شرسة وانجازات غير مسبوقة لمنطقة الشرقية للكاراتيه وتمت تحت رعاية الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد محروس الدهراوى، وان هذه المرة الثالثة على التوالى يعود فيها الفريق الشرقاوى حاملين ثلاثة ألقاب في انجاز تاريخي غير مسبوق تمثلت فى المركز الثانى كومتيه رجال تحت جهد رائع للكابتن سامي عبدالله المدير الفني للكوميتيه رجال والكابتن أحمد غالى مدرب عام كوميتيه رجال والكابتن إسلام عمر الفاروق والكابتن شامل عبدالحميد، والمركز الثالث كاتا رجال بإشراف الجهاز الفني للكاتا رجال الكابتن سليمان الصادي المدير الفني للكاتا رجال، المدربين الكابتن محمد فاروق حموده والكابتن تامر سميح، والمركز الثالث كاتا آنسات تحت إشراف الكابتن كمال الجزار المدرب العام للكاتا رجال وآنسات، ومدربي فريق الكاتا آنسات الكابتن محمد وحيد والكابتن محمد عبدالغنى.

وقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح المنظومة وعلى رأسهم الكابتن أحمد زكريا رئيس مجلس إدارة المنطقة، وأعضاء المجلس والهيكل الفني والإداري للبعثة برئاسة المهندس محمد الشافعي رئيس البعثة الرسمية لمنتخب كأس مصر والكابتن عصام رجب المدير الإداري للمنتخب الكابتن عصام عثمان المنسق العام للمنتخب والجهاز الفني للكوميتيه، والكابتن ربيع سليم مدرب عام كوميتيه آنسات ، ومدربي فريق الكوميتيه آنسات الكابتن أحمد يحيى والكابتن محمد سليمان والكابتن أحمد الخطيب مستشار فني كوميتيه.



احدى الميداليات



الفريق



بعد التكريم



فريق الشرقية



كراتيه الشرقية