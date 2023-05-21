طلاب إعدادية الأزهر يؤدون امتحان القرأن والابتدائية علوم وتربية إسلامية

يؤدى طلاب إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية، امتحاناتهم اليوم الأحد 21 مايو فى مادتى التربية الإسلامية والعلوم.

ونوهت إدارة الامتحانات، إلى إضافة نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا فى حفظ القرآن الكريم، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفيهًا فى المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الأحد 21 مايو مادتى حفظ القرآن وتجويده والثقافة الإسلامية.

ونوهت إدارة الامتحانات إلى أن الطلاب المبصرون يمتحنون شفهيًا فى حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، ،اليوم الأحد 21 مايو امتحان اللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).