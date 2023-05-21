حرمان طالب بآداب طنطا من امتحان مادتين لتحصيله أموالا من الطلاب للدخول على منصة الكتب

الغربية ـ مصطفى عادل

قرر مجلس تأديب كلية الآداب جامعة طنطا حرمان طالب من دخول أول مادتين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بسبب انسياقه وراء الشائعات، وذلك لثبوت مخالفة أنه قام بالاشتراك مع آخر بتحصيل مبالغ مالية من عدد من الطلاب بالكلية مقابل الدخول على منصة الكتب.

كانت الكلية قد فتحت تحقيقا موسعا في واقعة تحصيل الطالب مبالغ مالية بدون وجه حق من الطلاب مقابل دخولهم على منصة الكتب بالكلية، والترويج لذلك الأمر.

وتم إحالة الطالب لمجلس التأديب الذي أثبت إدانة الطالب وأصدر القرار المتقدم.

وشدد وكيل كلية الآداب جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب على عدم الانسياق وراء أي شائعات تخص الأمور المالية والإدارية بالكلية وذلك حتى لا يتعرضوا لعقوبة.