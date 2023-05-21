تنظيم سباق هجن تنشيطى بميدان العريش اليوم .. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

يشهد ميدان سباقات الهجن بالعريش اليوم الأحد، سباق هجن تنشيطى يشارك فى التنافس على أشواطه هجانة من كل المحافظات .

قال الدكتور مهدى البياضى مدير البطولات بالإتحاد المصرى للهجن، إن السباق ليوم واحد علي مدار 20 شوطا، لافتا إلى أن السباق بدعم من كبار ملاك الهجن وهو تنشيطى.

وسبق فى إبريل الماضى تنظيم سباق للهجن، وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المهرجان نظم على مدار يومين بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومى وذكري تحرير سيناء، وبحضور عدد من الدول العربية والمحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، وتضمن عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق.

وأكد عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن سباقات الهجن رفعت أسعار الإبل من 15 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه لبعض الهجن، كما أن سباق الهجن يعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، الى جانب الرواج الاقتصادى للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب.

يذكر أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

وشهد الميدان، تجهيزات رفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي، و تجريد الطريق المؤدي للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، كما شهدت شمال سيناء فى سبتمبر من العام الماضى فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش بعد توقف 14 عاما، وأجريت فعاليات السباق على مدار 30 شوطا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جمل، واختتمت بعروض الختام وعرض ملكة جمال الإبل .

ويعد نادى الهجن الرياضى المصرى بالعريش، هو أول نادى لسباقات الهجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربى، وجمهورها من المتابعين.

ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا فى طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف مترًا مربعًا.