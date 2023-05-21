اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحرير 66 محضر وإعدام 68 كجم و67 لتر أغذية ومشروبات بحملة مكبرة بجنوب سيناء

الأحد، 21 مايو 2023 09:50 م
تحرير 66 محضر وإعدام 68 كجم و67 لتر أغذية ومشروبات بحملة مكبرة بجنوب سيناء حملة مكبرة على مدينة نويبع
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، حملة مكبرة على مدينة نويبع، شملت الأسواق والمحلات العامة والمخابز وأماكن تداول الأغذية لتقديم غذاء أمن للمواطنين.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها.

وبناءاً على توجيهات الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية، قام وائل نجم مفتش أغذية نويبع بالمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بنويبع، وتم المرور على 25 منشأة، وتم تحرير 20 محضر نظافة و46 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، بإجمالي محاضر بلغت 66 محضرا، كما تم اعدام 68 كجم و67 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.


محافظة جنوب سيناء

نويبع

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اخبار جنوب سيناء

اعدام اغذية ومشروبات فاسدة

مدينة نويبع



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