انطلاق الامتحانات الشفهية لطلاب فرقة أولى بكلية القرآن بطنطا إلكترونيا.. صور

الغربية مصطفى عادل

عقدت اليوم الأحد أولى لجان الامتحانات الشفهية الموثقة إلكترونيا لطلاب الفرقة الأولى في مادتي القرآن الكريم والقراءات العملي، بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها جامعة الأزهر بطنطا، بحضور فريق من الدعم الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، للمساعدة في حل المشكلات التي قد تطرأ أثناء سير العملية الاختبارية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، وتحقيقاً لمرحلة التحول الرقمي من خلال رؤية مصر 2030.

و في إطار التحول الرقمي الكامل الذي تسعى إليه جامعة الأزهر وتطبيق منظومة الاختبارات الشفهية الإلكترونية على كل كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالفتاح محمد خضر عميد الكلية.

وباشر أعضاء هيئة التدريس الاختبارات مع التأكيد على مراعاة العدالة المطلقة بين الطلاب بقدر الطاقة البشرية، وأن يحصل كل طالب على درجاته المستحقة وفقا لاجابته في الامتحان.