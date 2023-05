"العلاج الطبيعى" تجرى 22 ألف جلسة وتفتتح عيادة "سنجيد" في الدقهلية

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عيادة العلاج الطبيعى بمركز طب أسرة سنجيد التابعة للإدارة الصحية بأجا، وذلك بحضور الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة هالة السعيد مدير الإدارة الصحية بأجا، فضلاً عن الدكتور محمد الجعيدى رئيس قسم العلاج الطبيعي و قيادات المجتمع المدني في سنجيد.

وفى سياق متصل كثفت إدارة العلاج الطبيعي، الأسبوع الماضى المرور على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية، حيث تضمنت تفقد 15 قسما وعيادة منها، المنزله والجمالية ومنية النصر علاوة على شربين وبلقاس وميت غمر.

ومن جانبه قال الدكتور أكرم عبد المنعم،مدير إدارة العلاج الطبيعى إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي أجرت خلال الأسبوع الماضى نحو 22 ألف جلسة من بينها 4558 جلسة للأطفال ونحو 2075 لمرضى الغسيل الكلوى فضلاً عن 1200 جلسة لمرضى العناية والداخلى.

وأضاف مدير إدارة العلاج الطبيعى، أنه فى سياق رفع كفاءة الكوادر الطبية فقد نظم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى شربين بالتنسيق مع قسم العظام يوماً علمياً وذلك بحضور ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى بالمستشفى.

تضمنت فعاليات اليوم العلمى محاضرة حول آلام أسفل الظهر المزمنة من وجهة نظر العلاج الطبيعي بعنوان" chronic low back pain and pain science from physical Therapy point of view "ألقتها الدكتورة هدير الزناتى.

ياتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.