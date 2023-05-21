اليوم السابع
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السلطان هيثم بن طارق يغادر مسقط متجها للقاهرة

الأحد، 21 مايو 2023 01:20 م
السلطان هيثم بن طارق يغادر مسقط متجها للقاهرة السلطان هيثم بن طارق
مسقط - محمد سعد

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غادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مسقط متجها إلى القاهرة، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق، غادر منذ قليل البلاد، متجها إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسِ جمهورية مصر العربية.

 

وأكّد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهوريّة مصر العربيّة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على أن الزيارة الرّسميّة للسُّلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مصر اليوم الأحد ولقاءه أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريّة مصر العربيّة تفتح فصلًا جديدًا وتمثّل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.

 

وقال سعادتُه في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة امس بمناسبة الزيارة الرسميّةِ إن وفدًا رسميًّا رفيع المستوى يرافق السُّلطان هيثم في زيارته لا سيما الجانب الاقتصادي حيث إن البلدين الشقيقين يسعيان إلى الدفع بالمجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وزيادة حجم التبادل التجاري.

 

ووضّح سعادتُه أنه سيُنظّم خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري الذي سيعرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبُنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

 

وتطرّق سعادتُه إلى أن البلدين الشقيقين مُقبلان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة فخامة الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان في يونيو ٢٠٢٢ م .


السلطان هيثم بن طارق

مصر وسلطنة عمان

سلطنة عمان

السلطان هيثم

العلاقات المصرية العمانية



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