السجن 3 شهور وغرامة 500 جنيه لمقاول بناء استولى على مستندات من مكتب بريد

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيره، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدنى، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن لمدة 3 شهور وغرامة 500 جنيها، لمقاول بناء، لاتهامه بالاستيلاء علي أوراق ومستندات خاصة بمكتب بريد العمار المسند إليه أعمال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28692 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم د2962 لسنة 2020 كلي شمال بنها، والمقيدة برقم 43 لسنة 2021 أموال عامة طنطا، أن المتهم "أسامة ب ا"، 30 سنة، مقاول بناء، لأنه في غضون عام 2019، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بصفته مكلف بخدمة عامة "مقاول بناء من المسند إليهم أعمال تطوير مكتب بريد العمار"، استولي بغير حق وبنية التملك علي أوراق ومستندات خاصة بمكتب البريد والكائنة بالدور الثالث مبني البريد وهي (مستندات حفظ عام 2017 الخاصة بعمليات السحب والإيداع للعملاء) والمملوكة للجهة محل عمله سالفة الذكر، وكان ذلك دون وجه حق وبنية تملكه أضرارا بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله - علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله أنفة البيان بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق مما أضاع عليها الأوراق والمستندات محل الاستيلاء على النحو المبين بالتحقيقات.