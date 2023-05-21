الذهب الأبيض فى غيطان الشرقية.. زراعة 50 ألف فدان قطن بالحسينية وبلبيس

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، أنه تم زراعة 20 ألف فدان من محصول القطن لعام 2023 بغيطان مراكز الحسينية و قصاصين الأزهار وبلبيس ومشتول السوق، لافتا إلى أن المستهدف زراعته هذا العام 50 ألف و934 فدان، موزعة ما بين 37885 فدان إئتمان و 3199 فدان إصلاح و 9850 مراقبات.

وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية، قال لـ"اليوم السابع": إن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 11 الى 14 قنطار.

وأوضح أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع في قطاع الجنوب بقرى مركزي بلبيس ومشتول، لكنها مساحات قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول في قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون في زراعة القطن.



وأكد أن بدء موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه إنتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديري الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع لتوعيته بتطهير البذرة قبل زراعتها للقضاء على عفن الجذور وعفن البذرة، وتوصية المزارع باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء رى الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، و يحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ،يذكر أن آخر مزاد علني لتداول الأقطان بالشرقية اختتم على سعر 6500 جنيه لقنطار القطن، مما يشجع المزارعين على زراعته العام الجارى.