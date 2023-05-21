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الثانوية الأزهرية.. ننشر جدول امتحانات العملى والأدبى وموعد إجازة العيد

الأحد، 21 مايو 2023 04:00 ص
الثانوية الأزهرية.. ننشر جدول امتحانات العملى والأدبى وموعد إجازة العيد امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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انتهى قطاع المعاهد الأزهرية، من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى ، وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

وبالنسبة للقسم الأدبي، تبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:

القسم العلمى 

السبت 3 يونيو : الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو : القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو : الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو : الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو : الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو : الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو : النحو

السبت 24 يونيو : الكيمياء

الأثنين 26 يونيو : الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك

الأثنين 3 يوليو : الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو : البلاغة

السبت 8 يوليو : التوحيد

الأثنين 10 يوليو : الصرف

الأربعاء 12 يوليو : التفسير

القسم الأدبى

الأحد 4 يونيو : الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو : القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو : البلاغة

الأحد 11 يونيو : الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو : النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو : التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو : الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو : الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو : التوحيد

الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

 

 


الثانوية الأزهرية

الازهر الشريف

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امتحانات الازهر



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