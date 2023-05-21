الثانوية الأزهرية.. ننشر جدول امتحانات العملى والأدبى وموعد إجازة العيد

انتهى قطاع المعاهد الأزهرية، من الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمى ، وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.
وبالنسبة للقسم الأدبي، تبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.
وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:
القسم العلمى
السبت 3 يونيو : الفقه – الحديث
الاثنين 5 يونيو : القرآن الكريم
الأربعاء 7 يونيو : الجبر والهندسة الفراغية
السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية
الأثنين 12 يونيو : الاستاتيكا
الأربعاء 14 يونيو : الأدب والنصوص
السبت 17 يونيو : الأحياء
الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل
الأربعاء 21 يونيو : النحو
السبت 24 يونيو : الكيمياء
الأثنين 26 يونيو : الديناميكا
أجازة عيد الأضحى المبارك
الأثنين 3 يوليو : الفيزياء
الأربعاء 5 يوليو : البلاغة
السبت 8 يوليو : التوحيد
الأثنين 10 يوليو : الصرف
الأربعاء 12 يوليو : التفسير
القسم الأدبى
الأحد 4 يونيو : الفقه – الحديث
الثلاثاء 6 يونيو : القرآن الكريم
الخميس 8 يونيو : البلاغة
الأحد 11 يونيو : الجغرافيا ( للمبصرين فقط)
الثلاثاء 13 يونيو : النحو
الخميس 15 يونيو: التفسير
الأحد 18 يونيو : التاريخ
الثلاثاء 20 يونيو : الفلسفة والمنطق
الخميس 22 يونيو : الأدب والنصوص والمطالعة
الأحد 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى
أجازة عيد الأضحى المبارك
الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء
الخميس 6 يوليو : التوحيد
الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية
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