"الأوقاف" الفلسطينية تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى المتطرف "بن جفير" للمسجد الأقصى

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما يقوم به المستوى السياسي في حكومة اليمين المتطرف، من خلال اقتحاماته هذه، هو اعتداء على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أية أحقية فيه، وهو جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.

وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، كما طالبت أبناء الشعب الفلسطيني بشد الرحال والرباط في الأقصى للدفاع عنه.