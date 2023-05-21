اعرف أسعار اللحوم الطازة داخل منافذ محاربة الغلاء فى المنوفية.. 245 جنيها للكيلو

المنوفية - محمد فتحى

رصدت كاميرا "اليوم السابع" أسعار اللحوم داخل منافذ بيعها ل مبادرة محاربة الغلاء ، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى والتموين بمحافظة المنوفية، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم 245 جنيه .

وويقول أحمد الديب جزار بإحدى منافذ مبادرة محاربة الغلاء والتى تنفذ تحت إشراف مديرية الطب البيطرى والتموين بمحافظة المنوفية، أن اللحمة الموجودة داخل المنفذ لحوم عجول سودانى فرش تذبح يوميا داخل المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى، وتحت إشراف طبى بيطرى كامل ومتابعة يومية من مديرية التموين بمحافظة المنوفية.

ويضيف الديب أن سعر اللحوم اليوم 245 جنيها للكيلو، وتشهد المبادرة إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء اللحوم نظرا لوجود فرق فى سعر اللحوم من 60 إلى 70 جنيها على اللحوم خارج المبادرة .

ويؤكد أن المبادرة لها فروع بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لمحاربة الغلاء وتخفيض الأسعار وتوفير اللحوم للمواطنين .

ويقول أحمد فاروق مواطن من محافظة المنوفية، أن اللحوم التى تباع داخل مبادرة محاربة الغلاء، من أفضل اللحوم التى قمت بشرائها لأنها تذبح يوميا وموجوده بشكل يومى فرش داخل منافذ البيع، بالإضافة إلى أنها هناك فارق سعر كبير عن اللحوم التى تباع خارج المنافذ من 60 إلى 70 جنيها .

ويشير فاروق أن المبادرة سوف تساهم فى تخفيض سعر اللحوم خارج المبادرة، نظرا بإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين لشرائها .

ويشير محمد شكرى من محافظة المنوفية، أن مبادرة محاربة الغلاء من أفضل المبادرات التى تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام نظرا لأنها تقوم تبيع اللحوم بأسعار مخفضة جدا عن الاسعار العادية خارج المبادرة حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم 245 جنيها .

ويؤكد أن اللحوم التى تباع فى المبادرة لحوم عجول فرش تذبح يوميا داخل المبادرة تحت إشراف كامل لمديرية الطب البيطرى والتموين بمحافظة المنوفية.