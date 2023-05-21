اعترافات منقبون عن الآثار بالقاهرة: "فقدنا صديقنا بسبب هوس الثراء السريع"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

هوس الثراء السريع، قاد 9 أصدقاء للحفر عن الآثار في القاهرة، حيث حفروا حفرة بعمق 25 مترا، وخلال عملية الحفر تعطلت إحدى الماكينات، فحاول أحدهم اكتشاف العطل، فسقط في الحفرة ميتا، فاستخرجه أصدقائه وتخلصوا من جثته بمنطقة مقابر المقطم حتى لا ينكشف أمرهم، إلا أن الشرطة لاحقتهم وضبطتهم، واعترفوا ب تنقيبهم عن الآثار أملا في الثراء السريع.

ونجحت الداخلية في ضبط 8 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة مما تسبب فى وفاة أحد الأشخاص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بشأن العثور على جثمان أحد الأشخاص بجوار مقابر المقطم بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عامل وأنه توفى أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة القسم بالاشتراك مع 8 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة القسم حدث عطل بإحدى الماكينات المتواجدة بمكان الحفر، ولدى قيام المتوفى باستبيان الأمر سقط بالحفرة المشار إليها مما أسفر عن وفاته، ولدى اكتشاف المتهمين الواقعة قاموا بإخراجه وإلقائه بمحل العثور، كما تم بإرشاد المتهمين الوصول لمكان الحفر، وعُثر على حفرة بقطر حوالى متر وعمق 25 مترا.