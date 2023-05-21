استئصال كيس دهنى بالمنظار وفك تداخل تليسكوبى لأول مرة بمستشفى أجا المركزى

الدقهلية ـ شريف الديب

نجح فريق طبى بمستشفى أجا المركزى، وتحت اشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، ومتابعة من الدكتورة نورهان الحسينى مسؤل المتابعة بالطب العلاجى، فى استئصال كيس دهنى بالمنظار على المبيض الأيسر لسيدة تبلغ من العمر 25 عاما.

وتبين أن السيدة تعانى من تأخر إنجاب ثانوى وآلام مستمرة بالبطن، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات تبين وجود الكيس وتم استئصاله، والمريضة الآن بصحة جيدة.

وفى سياق متصل، قام فريق طبى بقسم الجراحة بنفس المستشفى بإجراء فك تداخل تليسكوبى بالأمعاء بدون تدخل جراحى واستكشاف البطن باستخدام جهاز الأشعة لطفل يبلغ من العمر عامين.

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره لكل الأطقم الطبية بالمستشفى لما يبذلونه من جهد للتخفيف عن المرضى، مشدداً فى الوقت نفسه على استمرارها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.