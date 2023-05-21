اليوم السابع
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إلغاء 114 رحلة جوية فى أوروبا بسبب إضراب العاملين بقطاع الطيران الأسبوع الجارى

الأحد، 21 مايو 2023 10:34 ص
إلغاء 114 رحلة جوية فى أوروبا بسبب إضراب العاملين بقطاع الطيران الأسبوع الجارى طيران إيطاليا - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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اضطرت شركة الطيران إير أوروبا  Air Europa إلى إلغاء ما مجموعه 114 رحلة خلال 8 أيام الإضراب التي سيدعمها طياروها بين الاثنين المقبل و2 يونيو، وقد دعت نقابة سيبلا إلى التوقف عن العمل ، بعد الأيام الأربعة الأولى من الإضراب، الذى نُفذ فى بداية شهر مايو .

وبعد نشر وزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية (Mitma) أمس قرار الحد الأدنى من الخدمات لهذه التعبئة الجديدة لطيارى Air Europa ، أبلغت الشركة يوم السبت عن التعديلات في برامجها للأيام 22 ، 23 مايو ، 25 و 26 و 29 و 30 و 1 و 2 يونيو، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

في الأيام الخمسة الأولى من الإضراب، وكذلك في 1 يونيو ، ستتوقف شركة الطيران عن تشغيل 14 رحلة على كل منها ، بينما في 30 مايو، سيتم إلغاء 18 عملية ، وآخرها 2 يونيو ، ما مجموعه 12- الطرق المتأثرة بالإلغاءات هى تلك الوطنية التي تربط مدريد بلباو أو لاكورونيا أو بالما دى مايوركا أو فيغو أو مالقة ، والطرق الدولية إلى روما فيوميتشينو وميلانو (مالبينسا) وباريس أورلى وبورتو أو لشبونة ، بالإضافة إلى تلك التى تربط برشلونة وبالما.

ودعا الاتحاد الإسبانى لطيارى الخطوط الجوية (Sepla) هذا الاضراب فى اير اوروبا والتى يمكن أن تمتد إلى أشهر الصيف القادمة ، نظرًا "لعدم اهتمام الشركة بحل نزاع العمل الناتج عن مديريها ، من خلال عدم حضور العمالة والرواتب المشروعة مطالب العمال ".

وفقًا لتقارير فإن  "هذا هو السبيل الوحيد للخروج الذي فرضته الشركة للدفاع عن مستقبل مهني عادل للطيارين ، الذين لا يستطيعون التنازل عن حقوق العمل الواردة في الاتفاقية الجماعية الرابعة أو فقدوا قوة شراء أكبر".

 

 


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