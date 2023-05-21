اليوم السابع
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إصابة عامل برش خرطوش بالعين بجهينة فى سوهاج والأمن يضبط المتهم

الأحد، 21 مايو 2023 08:17 ص
إصابة عامل برش خرطوش بالعين بجهينة فى سوهاج والأمن يضبط المتهم إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى سوهاج الجامعى يبلغ من العمر 20 سنة محولا من مستشفى جهينة المركزى مصابا بطلق خرطوش بالعين اليسرى عقب تعدى عامل عليه بسبب خلافات بينهما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى خرطوش على يد عامل أخر وتم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز شرطة جهينة بوصول المدعو عمر م ا م  20 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة المركز مصاباً " برش خرطوش بالعين اليسري " .

وبسؤال شقيقه المدعو خالد م ا م 32 سنة حاصل علي بكالوريوس خدمة إجتماعية ويقيم بذات الناحية أتهم المدعو أحمد ك م ا ع 21 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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