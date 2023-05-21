أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2400 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد عقب تحرك ملحوظ في الأسواق أمس وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2400 جنيها للجرام، عقب عودة الطلب للارتفاع محددا على المعدن النفيس في مصر.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2400 جنيه.

عيار 18 يسجل 2057 جنيها.

عيار 24 يسجل 2743 جنيها.

الجنيه الذهب 19200 جنيه.

أعلن ممدوح عبد الله مسعد عضو مجلس إدارة شعبة المعادن والذهب في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نجاح تصدير أول شحنة ذهب للسوق الإماراتي والتي تبلغ 23 كيلو مشغولات ذهب بأحدث الأشكال والموديلات، وذلك في إطار خطة التواجد بالأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن الشحنة البالغة 23 كيلو والتي تم توجيهها إلى السوق الإماراتي اليوم، هي مجرد بداية للتوسع في التصدير للإمارات بوصفه أحد أهم أسواق الذهب والمعادن في العالم، حيث تعتبر دبي بورصة مهمة للذهب، والتصدير لها يعتبر نقطة انطلاق مهمة للتواجد بالمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأضاف، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.

وأكد ممدوح عبد الله مسعد، أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.

وتوجه ممدوح عبد الله مسعد، بالشكر لوزير التموين الدكتورعلى المصيلحي وكذلك اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وذلك على الدور الكبير في نجاح عودة تصدير المشغولات الذهبية والذي يعتبر قيمة مضافة كبيرة مشيرًا إلى أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة ساهما في تسهيل كافة الإجراءات أمام شحنة المشغولات المصدرة.