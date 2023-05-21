أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

-الطماطم بـ 8.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

بامية بـ35 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.