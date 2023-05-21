اليوم السابع
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الأحد، 21 مايو 2023 12:25 م
أكرم القصاص
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه

الأحد، 21 مايو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه الخضراوات - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ 8.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه.
 
‏‎‏-البصل الأبيض بـ 17 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ17 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
بامية بـ35 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35  جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها.
 
-الموز البلدى بـ15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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