أخبار الاقتصاد اليوم.. توجيهات رئاسية لدعم نجاح اجتماعات بنك التنمية الأفريقى

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 21-5-2023 من أبرزها، نقل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتوجيه سيادته بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث الهام".

محافظ المركزى: توجيهات من الرئيس بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الأفريقي

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، تبدأ الاثنين المقبل، فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 ، تحت شعار "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، بحضور نحو 4 آلاف مشاركا، وفي مقدمتهم محافظي الدول الأعضاء من إحدى وثمانين دولة، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية "يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023 ، كما يشرفني أن أنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتوجيه سيادته بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث الهام".

أضاف في رسالة ترحيب بثها بنك التنمية الأفريقي: "بعد نجاح مصر في استضافة COP27 ، بالإضافة إلى الفعاليات الكبرى الأخرى بما في ذلك الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 ، أنا على ثقة من أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023 في شرم الشيخ ستكون حدثا استثنائيا" .

وأكد المحافظ أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لهذا العام تؤكد عزم الدولة الراسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الأفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وأعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره العميق لإدارة وفريق البنك المسؤول عن الاجتماعات السنوية على مجهوداتهم الكبيرة واختيارهم لموضوع هذا العام حول "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر"، مشيرا إلى أنه أحد أكثر الموضوعات إلحاحا لجميع دول العالم بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص، حيث تساهم التغيرات المناخية في عدد من التداعيات السلبية خاصة على الأمن الغذائي، وزيادة نزوح السكان، وزيادة الضغط على موارد المياه في القارة.

وزير البترول يضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، بوضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم)، كما افتتح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامه ZLD والتى تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى والتى جاءت إقامتها، تماشياً مع التوجه العالمى وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة.

وشهدت الزيارة رئاسة الوزير اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية والتى تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وذلك بحضور ممثلى المساهمين فى الشركة الجديدة.

وأكد الوزير أن المشروع الجديد إضافة قوية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والتى يمتد تاريخ عطائها على مدار 45 عاماً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد مشروع مهم للاقتصاد القومى حيث يعتمد على الغاز الطبيعى كمدخل رئيسى لإنتاجه، ويحقق أهداف التوسع والتنوع فى استخدامه بالسوق المحلى، إلى جانب ما يحققه من توفير عوائد دولارية من تصدير منتجاته، وكذلك من خلال ما يوفره من أسمدة تدعم خطة التنمية الزراعية لمصر.

محمود محيي الدين: يجب استخدام أسواق الكربون في تحقيق التكيف مع تغير المناخ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن أسواق الكربون لا يجب أن يستهدف تخفيف الانبعاثات الضارة فقط، ولكن يجب أيضًا الاستفادة منها في تحقيق التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والاضرار الناتجة عنه.

وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع نظمته الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ووزارة البيئة ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بمقر وزارة الخارجية لمناقشة الأبعاد ذات الصلة بموضوع أسواق الكربون محليًا وإقليميًا ودوليا، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وشريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وكاتيانا جارسيا كيلوري، خبيرة التمويل المستدام بالبنك الدولي، وأندريا أبراهامز، مدير عام بالرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات، وبوجولو كينيويندو، المستشار الخاص بشأن رواد الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات المعنية واتحادات البنوك والغرف التجارية والصناعات وممثلي القطاع الخاص.

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى تسهيل الإجراءات

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تنفيذ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، لافتًا إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة، تم إلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى )، كما سيتم إلزام عدد (200) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية ).

وأعلن مختار توفيق عن قيام المصلحة بنشر كل من دليل الموظف لاستخراج قسيمة الراتب الشهري الخاصة به، ودليل المستخدم النهائي لعملية إدراج حسابات الممولين علي منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية، على الموقع الإلكتروني للمصلحة، موضحًا أن الإطلاع على هذه الأدلة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2400 جنيه للجرام عيار 21

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد عقب تحرك ملحوظ في الأسواق أمس وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2400 جنيها للجرام، عقب عودة الطلب للارتفاع محددا على المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2400 جنيه.

عيار 18 يسجل 2057 جنيها.

عيار 24 يسجل 2743 جنيها.

الجنيه الذهب 19200 جنيه.