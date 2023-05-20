138 ألف طالب وطالبة يبدوأن امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استقبلت 761 لجنة للشهادة الاعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، أكثر من 138 ألف طالب وطالبة، لأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ذلك وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

مع انطلاق اليوم الأول حرصت الأمهات وأولياء الأمور على اصطحاب الطلاب للجان لطمأنتهم و تحفيزهم علي تحقيق أعلى الدرجات.

كما تواجد العمال داخل اللجان، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لكل لجنة، توجدات قوة شرطية لتأمين اللجان، تنفيذ لتعليمات محافظة الشرقية.

وأوضح محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه اطمئن علي جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرى عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة إلى تأمين لجان سير الامتحانات علي مستوى المحافظة.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة، مواصلة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة، للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.