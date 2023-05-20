وزنها 30 كيلو وطولها 120 سم.. شاهد سمكة "اللوت" فى الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تعد محافظة الإسكندرية من المحافظات الساحلية التى تتميز بالأسماك الطازجة التى يقبل عليها أهالى المدنية، ومع حلول فصل الصيف تزدحم المدينة بالمصطافين ويقبل عليها مئات الآلاف للاستمتاع بشواطئها وتناول المأكولات البحرية، ومنها سمكة اللوت التى تنتشر مع بداية فصل الصيف، والتى تعتبر واحدة من الأسماك المحببة لأبناء المدن الساحلية، وتتميز بجودة لحومها ومذاقها الرائع، ويمكن طهيها بطرق مختلفة.





وداخل سوق الأسماك العامرية غرب محافظة الإسكندرية يتواجد سمك اللوت المنتشر كبير الحجم، حيث يقول " محمد الزفر "، بائع أسماك، أن سمك "اللوت"، المتواجد بالمحل يتراوح وزن الواحدة من 30 إلى 40 كيلو جرام، وتشهد إقبالا كبير من المواطنين عليها، لأن الإسكندرية تتميز عن باقى المحافظات باكلات الأسماك المتنوعة، وهى من العلامات المميزة، التى تشتهر بها المحافظة والزائرين يأتون من خارج المحافظات، وكذلك الوفود الأجنبية للتمتع بتناول وجبات الأسماك المتنوعة والمختلفة.

وأضاف محمد الزفر لـ " اليوم السابع "، أن هناك أوزان مختلفة سمكة اللوت والسمكة الموجودة لديه وزنها 30 طولها 120 سنتمتر، ولها الكثير من الاحجام المختلفة ما بين كبيرة وصغيرة والتى يشتهى لها الكثير من الزبائن لشرائها بكميات، وتبداء اوزانها من 1.5 كيلو إلى 80 كيلو، وهى من الأنواع المتميزة، ولها فوائد صحية مثل الجمبرى والكابوريا والدنيس والقاروص والبطاطا والاستكوزا، والكثير من أسماك البحرية المختلفة.

وواضح مجدى الزفر بائع الأسماك، أن انتشار وتواجد سمكة اللوت عند الكثير من أصحاب محلات بيع الأسماك يرجع إلى أسباب انتشارها بشكل كبير فى فصل الصيف عن الشتاء، نظرا لأن الأسماك بمياة البحر تبحث عن الأماكن الدافئة وبالتالى تظهر منها كميات كبيرة مختلفة الأحجام، وهناك عدد الزبائن يتوافد على شراء سمك اللوت لأنه يقدر تلك النوعية من الأسماك، لانها سهله فى الاكل وخاصة الاشخاص اللى مش بيعرفوا يفصص السمك ياكل سمكة اللوت، وكذلك الاطفال بيحبوها لعدم وجود شوك بها.

وأشار بائع الأسماك، أن سمكة اللوت لها فوائد صحية عديدة وتتميز أن لحمها أبيض وسهل التحضير وسهولة تحضيرها فى كثير من الوجبات السريعة، ومنها عمل منها صوص كريمة، والفيلية والصينية السنجارى، والقلى وتستخدم فى تجهيز البيتزا، وتدخل فى جميع المأكولات المختلفة والبعض من المواطنين يشتهى طهى الرأس لعمل منها شربة لانها مفيدة لجسم الانسان.

وواضح، أن هذه السمكة تتغذى على الكثير من الأسماك البحرية التى تنتشر خاصة فى منطقة شاطئ المكس فى الإسكندرية، وتتميز بالفم الكبير الحاد، والذى يساعدها فى تناول الأسماك التى تتغذى عليها فى قاع البحر.





اسماك-اللوت-في-أسواق-الإسكندرية



أكبر-سمكة-لوت-في-الاسكندرية-طولها-120سمم



انتشار-اسماك-اللوت-في-أسواق-الإسكندرية



سمك-اللوت-كبيرة-الحجم-في-الاسكندرية



سمك-اللوت-كبيرة-الحجم---في-الاسكندرية