لمدة 8 ساعات.. قطع المياه اليوم عن عدد من القرى بالدقهلية لأعمال الصيانة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بمرفق مياه منية النصر، وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة منية النصر لمتابعة أعمال الصيانة مع الشركة، وتوصيل المياه فور الانتهاء من الأعمال.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه لمده 9 ساعات عن مدينتى شربين وبلقاس وبعض الاماكن التابعه لمدينة طلخا وذلك لأعمال الصيانة.

وقد أعلنت الشركة عن قطع مياه الشرب عن مدينة شربين والقرى التابعة لها، ومجلس قروى بلقاس، وبعض قرى طلخا وهم: (ديسط - كتامه - الطويلة - الحاج خليل - جزء من مدينة طلخا) وذلك يوم السبت 20/5/2023 من الساعة 9.00 صباحاً وحتى 5 مساء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بمحولات شركة الكهرباء المغذية لمرفق شربين، ما يتسبب فى انقطاع المياه فى مركز ومدينة شربين، وبلقاس، وجزء من مدينة طلخا.