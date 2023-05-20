فتح الطريق صباح الأحد.. تفاصيل التحويلات المرورية بعد إغلاق 26 يوليو كليا

كتب أحمد عبد الهادي - أحمد حسني

أغلقت إدرة المرورالجيزة، منذ قليل"منتصف الليلة" ولمدة يومين، طريق 26 يوليو كليا أمام حركة المرور في الاتجاه بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل ومن المقرر إعادة فتح الطريق بداية من الساعة الخامسة صباح غدا الأحد.

ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية، الطرق البديلة لطريق السيارات خلال توقيت الغلق:.

أولا: حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً الى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى طريق 26 يوليو الرئيسي إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.