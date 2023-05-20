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فتح الطريق صباح الأحد.. تفاصيل التحويلات المرورية بعد إغلاق 26 يوليو كليا

السبت، 20 مايو 2023 07:00 ص
فتح الطريق صباح الأحد.. تفاصيل التحويلات المرورية بعد إغلاق 26 يوليو كليا تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي - أحمد حسني

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أغلقت إدرة المرورالجيزة، منذ قليل"منتصف الليلة" ولمدة يومين، طريق 26 يوليو كليا أمام حركة المرور في الاتجاه  بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل ومن المقرر إعادة فتح الطريق بداية من الساعة الخامسة صباح غدا الأحد.

 
ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية، الطرق البديلة لطريق السيارات خلال توقيت الغلق:. 
 
أولا: حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً الى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.
 
- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى طريق 26 يوليو الرئيسي إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.
 
يذكر أن عمليات غلق طريق 26 يوليو تأتي لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة (بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).
 
 
 

المرور

اداره المرور

غلق طريق 26 يوليو

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