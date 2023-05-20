غلق 4 طلمبات وقود للتلاعب فى بيع السولار والبنزين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها أو الامتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع طلمبه وقود بمحطه تموين سيارات بمركز الرحمانية لوجود عجز بمقدار نصف لتر سولار في الصفيحه الواحده.

كما تم غلق 3 طلمبات أخرى لعدم دمغها من الجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومحمد عبد العال وكيل المديرية و مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.