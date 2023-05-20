اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طفلة تفارق الحياة بعد ابتلاعها سمكة حية في الدقهلية

السبت، 20 مايو 2023 08:14 م
طفلة تفارق الحياة بعد ابتلاعها سمكة حية في الدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية :محمد الحبشي

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لقيت طفلة مصرعها بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية، وذلك نتيجة ابتلاعها سمكة حية، فارقت على إثرها الحياة نتيجة ضيق تنفس وهبوط في الدورة الدموية.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من قوات تأمين المستشفيات، بوصول الطفله مليكة. م. ك، 6 اشهر مقيمه بمدينه المطريه إلي مستشفي المطرية وفشل محاوله إسعافها نتيجه إبتلاعها لسمكة حية.
 
وتبين من التقرير الطبي إصابة الطفلة بضيق تنفس في الدورة الدموية، أدي لوفاتها في الحال، ونقلها لمشرحة المستشفى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واستخراج تصريح الدفن. 
 
 
 
 

وفاه طفله

مصرع طفله

مستشفي المطريه

طفله تبتلع سمكة

ضيق تنفس

الدوره الدمويه

مركز شرطة المطرية



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