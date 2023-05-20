اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 12:48 م
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ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص بسبب ركنة توك توك بعين شمس

السبت، 20 مايو 2023 12:00 م
ضبط المتهمين بالشروع في قتل شخص بسبب ركنة توك توك بعين شمس مشاجرة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح نافذة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.
 
وبالانتقال وسؤاله اتهم شخصين بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب، بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المشكو فى حقهما وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مشاجرة بسبب توك توك

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