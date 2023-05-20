اليوم السابع
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شاهد أعمال رصف طريق ترعة الزمر فى الجيزة بطول 4.5كم .. صور

السبت، 20 مايو 2023 09:37 ص
شاهد أعمال رصف طريق ترعة الزمر فى الجيزة بطول 4.5كم .. صور رصف الطريق
كتبت - مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة تطوير عدد من الطرق الحيوية لخدمة وربط الحركة المرورية مع المحاور الرئيسية الجديدة التي تم إنشاؤها كمحور الفريق كمال عامر وتوسعات الطريق الدائري ومحور الضبعة بما يحقق تسهيل الحركة المرورية. 
 
وفي هذا الإطار، نشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا ترصد أعمال تطوير ورصف طريق ترعة الزمر بمركز ومدينة أوسيم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.
 
يجرى تطوير الطريق بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه، وذلك بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل، بهدف تسهيل حركة سير المواطنين وربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر.
 
وفي سياق متصل، تواصل المحافظة رصف وتطوير طريق البراجيل بأوسيم بطول 5.5كم وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل، وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.
 
 
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اوسيم

الجيزة

محافظ الجيزة

تطوير طريق ترعة الزمر

محور الضبعة

محور الفريق كمال عامر



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