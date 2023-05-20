"شؤون الحرمين" تقدم سلسلة خدماتها النوعية للمصلين وقاصدي بيت الله العتيق

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قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلسلة من خدماتها النوعية للمصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين تنوعت في توزيع 20 ألفا و160 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 1850 مستفيداً، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30 ألف مستفيد، إلى جانب 88 ألفا و500 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم خدمة التطويف لـ 2366 مستفيداً.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى استخدام 130 ألف لتر من المطهرات، و32 ألفا و825 لتراً في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 6 آلاف و175 لتراً من معقمات الأيدي، و6 آلاف و25 لتراً من التعقيم بالروبوتات، و6 آلاف و50 لتراً من التعقيم بالبايوكير، وتقديم 32 ألفا و540 لتراً لأجل تعقيم الأسطح.

كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 3 آلاف سماعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1040 مستفيداً، و 45 ألفا و350 مستفيداً من الإرشاد المكاني باللغات، و 17 ألفا و820 مستفيداً من الخدمات التطوعية.