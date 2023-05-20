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سوق السمك بالمنيب قبل وبعد التطوير.. من سويقة عشوائية لباكيات بيعية حضارية

السبت، 20 مايو 2023 11:25 م
سوق السمك بالمنيب قبل وبعد التطوير.. من سويقة عشوائية لباكيات بيعية حضارية باكيات بيعية
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورا ترصد سوق سمك منطقة المنيب جنوب الجيزة قبل وبعد التطوير، وذلك بعد أن تحول لسوق حضاري نموذجي يضم باكيات بيعية منظمة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وقالت المحافظة في منشورها: "صور بعنوان الجيزة في الجمهورية الجديدة.. ما بين الماضي والحاضر.. من سويقة عشوائية تعكس مظهراً غير حضاري إلى سوق حضاري مجهز بأعلى المواصفات وبأسعار لا مثيل لها.. الافتتاح غداً".
 
ومن المقرر أن يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح غد الأحد، سوق السمك الحضاري الجديد بمنطقة المنيب، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz.
 
يضم السوق 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 
 

سوق السمك الحضاري الجديد في المنيب

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الجيزة

محافظ الجيزة

سوق السمك الحضاري في جنوب الجيزة




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