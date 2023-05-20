سفير الكاميرون بالقاهرة: العلاقات بين البلدين تاريخية ويوجه دعوة لرجال أعمال مصر

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أكد سفير الكاميرون لدى مصر محمدو لابيرنج عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر والتي وصفها بـ "المتميزة والتاريخية".. موجها الشكر للسلطات المصرية على تسهيل إجلاء عبور المواطنين الكاميرونيين من السودان.

وأشاد السفير - فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين اليوم السبت بمناسبة "يوم الوحدة" والذي يحل في العشرين من مايو من كل عام - بدعم مصر لجميع الدول الإفريقية.. مشيرا إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستستعيد دورها الريادي في إفريقيا.

وأثنى السفير لابرينج عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالقاهرة على التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والثقافية.. مذكرا بأن العلاقات بدأت في عام 1960، كما افتتحت الكاميرون سفارة لها بالقاهرة في العام نفسه.

وأوضح أن العلاقات بين مصر والكاميرون تتطور في العديد من القطاعات.. مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية لا ترقى إلى المستوى المنشود لاسيما في ضوء ما تمتلكه البلدان من إمكانات كبيرة وعلى الرغم من وجود رحلات جوية مباشرة لشركة مصر للطيران بين القاهرة ودوالا ثلاث مرات أسبوعيا وهو من المفترض أن يسهم في تعزيز التبادل التجاري أيضا.

ودعا السفير الكاميروني، رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من التسهيلات المتاحة ومن الإمكانات التي تزخر بها الكاميرون.. مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية التي تستثمر في الكاميرون، ولكننا نرغب في المزيد.

وأضاف أن مصر والكاميرون تتقاسمان وجهات النظر نفسها حيال القضايا الدولية، خاصة في ضوء عضويتهما في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكونهما عضوين مؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، موضحا أن البلدين تتقاسمان المبادىء وتدعوان إلى السلام والحرية ومحاربة العنصرية وعدم التدخل في الشئون الدولية للبلاد .

وأشار سفير الكاميرون لدى مصر إلى التنسيق الوثيق بين البلدين على كافة المستويات حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واصفا العلاقات بـ "التاريخية" حيث دعمت مصر حركة التحرر حتى الاستقلال والعديد من قادة استقلال الكاميرون أقاموا بمصر.

ولفت إلى أن مشاركة فرقة موسيقية عسكرية مصرية اليوم في العرض العسكري المقام في الكاميرون بمناسبة يوم الوحدة، وبدعوة من الرئيس بول بيا تعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين .

وذكرالسفير الكاميروني أن البلدين وقعا في شهر أكتوبر الماضي اتفاقا للدفاع والأمن في ضوء ما نواجههه من تحديات مشتركة، وعلى رأسها الإرهاب وبما لمصر من خبرة كبيرة في هذا المجال وكونها أيضا تمتلك جيشا هو الأول في العالم العربي .

وقال إن وفدا مصريا برئاسة السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية قام منذ أكثر من أسبوع بزيارة إلى الكاميرون في إطار آلية التشاور السياسي والتي تبحث كافة مجالات التعاون وتناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..وتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء من التأشيرات بالنسبة للدبلوماسيين من البلدين.

وأشار إلى ما قدمته مصر من تسهيلات لمساعدة المواطنين الكاميرونيين والأفارقة بشكل عام الذين كانوا يتواجدون بالسودان على الإجلاء وعبورهم إلى الأراضي المصرية ومنها إلى بلادهم.. لافتا إلى أن مجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع وزير الخارجية سامح شكري، حيث وجه السفراء الشكر والامتنان لجميع الجهات المصرية التي ساهمت في عبور المواطنين من السودان.

وفيما يتعلق بالسودان، وصف السفير الوضع بالسودان بأنه "صعب".. معربا عن الأمل في التوصل إلى حل للأزمة السودانية قريبا.

واستعرض السفير تاريخ الكاميرون حتى الاستقلال ثم الوحدة التي تمت في 20 مايو 1972 لتصبح الجمهورية المتحدة الكاميرونية بعد استفتاء شعبي.

وكانت السفارة قد نظمت اليوم السبت احتفالية بمناسبة يوم الوحدة بالتزامن مع العرض العسكري الذي يجري بالعاصمة ياوندي بمشاركة الرئيس الكاميروني بول بيا وذلك بحضور أبناء الجالية الكاميرونية.

وبدأت الاحتفالية بعزف النشيد الوطني للكاميرون ورفع العلم، حيث قال السفير - في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة - إن السفارة حرصت على بث العرض العسكري والاحتفالات المقامة بالعاصمة ليتشارك المواطنون الكاميرونيين المقيمون بمصر هذه المناسبة الهامة بالنسبة للبلاد.