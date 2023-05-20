رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح الملتقى الهندسى للأعمال والوظائف

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، اليوم، السبت، الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2023 في دورته الواحدة والعشرين، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل المغلاني، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين، والدكتورة دينا الجيار، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتورة دينا سعدالله، مدير مركز التطوير الجامعي uccd بالجامعة، ولفيف من الخبراء ورجال الصناعة.

وقال الدكتور سعيد علام، أن الملتقى يأتي إيمانا من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية بالدور الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية، وتفاعلا مع سياسات الدولة بضرورة الإهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف لإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع، في ضوء خطة التنمية المستدامة فى مصر 2030، وأشار علام ان كلية الهندسة تعمل منذ تأسيسها على الارتقاء بمستوى التعليم الهندسي بتخريج مهندسين أكفاء ذوي مهارة، فضلا عن هلق تواصل مع القطاعات والشركات المختلفة للعمل سويا على تقديم حلول بحثية وعلمية لأي مشاكل تواجهها، وتسهيل حصول الخريجين على فرص عمل في القطاعين العام والخاص، ومن خلال حاضنات المشروعات، حيث تقوم الكلية بتشجيع خريجيها على الإبداع والابتكار وتأسيس الشركات في مجالات الهندسة المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد أحد أهم المناسبات للطلاب للتعرف على فرص العمل المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات الهندسية المطلوبة في سوق العمل، بالإضافة لكونه وسيلة اتصال مباشرة مع أصحاب ورجال الصناعة لإيجاد فرص عمل حقيقية ومناسبة للطلاب والخريجين.

وقال الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية إن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دائما سباقة بالأفكار المتميزة ومنها ملتقى التوظيف فى رحابها لخدمة أبناءها الطلاب.

وأضاف أنه يأمل أن يُحقق الملتقى أهدافه وتبنى أفكار ومشروعات الطلاب والتسويق لها فى الشركات المختلفة، منوها أن نقابة المهندسين بالإسكندرية لها مكان مخصص داخل الملتقى يُعرض فيه الدورات التدريبية التى تُقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لطلاب الهندسة فى كافة التخصصات بالإضافة الى تعريف الطلاب دور النقابة.