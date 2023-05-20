وقال كيشيدا - خلال فعالية على هامش قمة "مجموعة الدول الصناعية السبع" المنعقدة حاليا بمدينة /هيروشيما/ غربي اليابان - إنه سيتم استخدام أيضًا القروض لتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمكين المرأة، مضيفا أنه سيتم تقديم المساعدة من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى.



وأكد كيشيدا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /السبت/ - أن بلاده تهدف إلى استغلال استثمار البنية التحتية من أجل إنشاء مجتمعات لا تغفل أحد، مشيرا إلى أن الاستثمار سيعزز استخدام الطاقة النظيفة، ويبني مجتمعات مرنة في مواجهة التغير المناخي، ودعم سلاسل الإمداد والربط بين الأشخاص من خلال التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية للنقل.



وتعهد رئيس الوزراء الياباني بأنه سيتم تنفيذ الاستثمار بطريقة نزيهة وعادلة للنهوض بالتنمية المستدامة.