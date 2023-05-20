حبس عاطلان متهمان بإطلاق نار على آخرين خلال وصلة مزاح فى النزهه 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لقيامهم بإحراز أسلحة نارية لاستخدامها فى مشاجرة مع آخرين بسبب وصلة مزاح بينهم، تطورت فى النهاية إلى تعدى كلا منهم على الأخر، حيث أحرز المتهمان الأسلحة النارية لاستخدامها فى التشاجر مع الطرف الثانى، محدثين بهما إصابات بالغة نقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، حيث قام الـ 4 متهمين بإطلاق أعيرة نارية على شخصان وإصاباتهما بإصابات بالغة تقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، على خلفية وصلة مزاح بينهم تطورت إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة كبيرة بالأسلحة النارية.

وبانتقال قوات الامن والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق بإحدى شركات نقل المواطنين، آخر مالك عربة "مشروبات" مصابان برش خرطوش)، وطرف ثانى: (شخصان - بحوزتهما "فرد خرطوش - وسلاح أبيض") لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفان على الآخر بالضرب فقام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.