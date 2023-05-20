اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 04:12 ص
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تعرف على تفاصيل أهمية وفوائد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى

السبت، 20 مايو 2023 04:00 ص
تعرف على تفاصيل أهمية وفوائد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى الصرف الصحى - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تنفذ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى مشروع البرنامج القومى الثالث الصرف والذى يتم تمويله من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، حيث تصل نسبة مساهمة المشروع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطى جميع الأقاليم 43.5 مليون يورو قرض من البنك الألمانى و38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و8 ملايين يورو منحة من البنك الألمانى موزعة على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات.

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد تنفيذ الصرف الزراعى.

1- صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور.

2- خفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات.

3- زيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية.

4- زيادة الرقعة الزراعية.

5- زيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية أرضه بزيادة خصوبة التربة.

6- تقليل تلوث البيئة وعدم تعرضه للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقلى المكشوف.


وزارة الرى

هيئة الصرف

الصرف المغطى

مشروعات الصرف



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