اليوم السابع
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تحرير 37 محضرا لمخابز بالبحيرة لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم

السبت، 20 مايو 2023 11:22 ص
تحرير 37 محضرا لمخابز بالبحيرة لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية بمركزى إيتاى البارود وكفر الدوار لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم  إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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